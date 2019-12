Não conseguem assistir à emissão em direto mas querem ouvir depois? Então subscrevam o Bola ao Ar no iTunes, Spotify, Overcast ou qualquer outra plataforma de podcasts.

No episódio desta 3.ª feira do Bola ao Ar, podcast sobre NBA do SAPO24, produzido pela MadreMedia, vamos viajar até Milwaukee onde mora uma das melhores equipas e jogadores da NBA. Estamos obviamente a falar de Dragan Bender... Só que não. O destaque vai todo para Giannis Antetokounmpo e para os seus números históricos, que só têm paralelo com os alcançados por dois jogadores na década de 60.

Vamos também olhar para os Los Angeles Lakers e para um calendário que agora vai começar a doer. E vamos ainda falar de James Harden, que é uma autêntica máquina de bater recordes mas que ainda procura o título que lhe falta - será que é este ano?

Acompanhem a emissão em direto nesta 3.ª feira, a partir das 21h, no Facebook ou Twitter do SAPO24.