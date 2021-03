Ouça aqui o episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia:

No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, João Dinis e Ricardo Brito Reis falam dos três melhores momentos do jogo All-Star desta temporada, respondem a perguntas dos ouvintes e conversam sobre o que pode dar Blake Griffin aos Brooklyn Nets.

