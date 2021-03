No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, os anfitriões João Dinis e Ricardo Brito Reis conversa sobre as trocas que aconteceram na última semana, bem como da polémica em torno dos buyouts e de como isso pode (ou não afetar) a competitividade da liga. De Aaron Gordon a Evan Fournier, de Nikola Vucevic a Victor Oladipo, passando por LaMarcus Aldridge e Andre Drummond - nada ficou por analisar.