Não conseguem assistir à emissão em direto mas querem ouvir depois? Então subscrevam o Bola ao Ar no Spotify, iTunes, CastBox ou qualquer outra plataforma de podcasts.

Mais logo, a partir das 21h30, o estúdio do SAPO24 vai novamente transformar-se num pavilhão de basquetebol para novo episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia.

O convidado de hoje é o Miguel Minhava, ex-internacional português, treinador e comentador de NBA na SPORTTV. O Miguel vai juntar-se ao João Dinis e ao Ricardo Brito Reis para falar das hipóteses dos New Orleans Pelicans em sonhar com os playoffs (agora que Zion Williamson parece estar de regresso), da "troca de bolas" no Twitter entre Kendrick Perkins e Kevin Durant (que azedou...) e destes LA Lakers que estão a fazer um dos seus melhores arranques de sempre (poderão almejar as 70 vitórias?).

Posto isto, já sabem: não se esqueçam de "sintonizar" o Facebook ou Twitter do SAPO24 a partir das 21h30 e participar na conversa.