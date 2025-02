“A maior motivação que podemos ter é sermos primeiros [classificados no campeonato] e lutar pelo que queremos, que é ser bicampeões. Essa ambição vai sobrepor-se sempre ao adversário que encontrarmos pela frente, independentemente de estarmos mais ou menos cansados”, vincou o técnico, em Alcochete, durante a antevisão do encontro com o Arouca, da 22.ª jornada, no sábado.

Muito questionado durante toda a conferência de imprensa sobre o “défice físico” que apontou a seguir à derrota com o Borussia Dortmund (0-3), na terça-feira, para a Liga dos Campeões, Borges insistiu, no entanto, que a equipa tem tido “algumas lesões” e lembrou que “todas as equipas passam por picos de quebras” de forma.

“E nós também passamos, como todos os outros. Mas, mesmo dentro desses picos de quebras, temos de ser competentes. E temos sido, dentro de ‘portas’, muito competentes. Fora [na Liga dos Campeões], a competitividade é maior e temos tido maiores dificuldades”, admitiu.

Nesse sentido, o treinador que sucedeu a João Pereira no final de dezembro lembrou que o Sporting é a equipa com “maior média mensal de jogos” a nível Europeu e considerou que “é normal que a equipa se ressinta”, mas frisou que tem de “lutar contra isso” e revelou-se confiante em melhorias.

“Com o passar do tempo, vamos ficando melhores, vamos tentando recuperar a malta e ter mais gente para sermos capazes de responder da melhor forma naquilo que será a reta final do campeonato”, apontou.

E a “reta final” inclui a receção ao Arouca, no sábado, e o treinador assegura que o Sporting vai entrar com a melhor equipa disponível, independentemente da visita ao Borussia Dortmund, na quarta-feira, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

“Amanhã [sábado] entraremos com o melhor ‘onze’, com toda a certeza. Dentro dos jogadores que estão disponíveis, entraremos fortes, com a ambição enorme de querer ganhar”, assegurou.

O Sporting recebe o Arouca no sábado, em partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa).

A equipa orientada por Rui Borges, que na ronda anterior empatou 1-1 no terreno do FC Porto, lidera o campeonato com 51 pontos, mais quatro do que o Benfica e mais oito face aos ‘dragões’ e ao Sporting de Braga, os mais próximos perseguidores na tabela classificativa.

O Arouca, orientado por Vasco Seabra, segue em 12.º lugar no campeonato, com 23 pontos, e não perde desde 20 dezembro, quando visitou o Casa Pia (3-1), partida após a qual somou 12 pontos resultantes de três vitórias e três empates.