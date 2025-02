O tenista Nuno Borges superou hoje Benjamin Balleret no segundo singular da Taça Davis e colocou Portugal em igualdade com o Mónaco (1-1) na eliminatória de manutenção do Grupo Mundial 1, que decorre no Monte-Carlo Country Club.

O maiato, número um nacional e 37 do mundo, confirmou sem dificuldade o favoritismo diante do adversário Balleret, retirado do ténis desde 2016 e de regresso à seleção monegasca para completar a equipa, em dois ‘sets’, com os parciais de 6-3 e 6-1, em apenas 52 minutos. Depois da derrota de Jaime Faria frente a Valentin Vacherot, número um monegasco e 201 mundial, e do triunfo de Nuno Borges, Portugal e Mónaco vão iniciar empatados o segundo dia de competição, que contempla um encontro de pares e dois encontros de singulares para determinar a manutenção da equipa vencedora no Grupo I da Taça Davis.