O Borussia Dortmund fará na quinta-feira uma despedida oficial ao defesa central espanhol Marc Bartra, atual futebolista do Betis, no jogo frente ao Salzburgo, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Marc Bartra, que se mudou no mercado de inverno para o Betis e pelo qual já jogou seis vezes, mostrou-se contente por poder despedir-se de uma “equipa fantástica” e presenciar um jogo em casa juntos dos seus antigos companheiros.

“Vivemos muitos momentos e ultrapassamos muitas situações juntos e, por isso, penso que será um momento muito emotivo e estou feliz por isso” assinalou o espanhol de 27 anos, citado pelo Borussia Dortmund na sua página oficial.

Bartra, que chegou ao clube alemão no verão de 2016, foi o único jogador ferido no atentado ao autocarro do Dortmund, em abril do ano passado, tendo sido operado a uma mão.

Pelos alemães chegou 51 jogos e o clube recordou com destaque o triunfo na taça da Alemanha, em maio de 2017, frente ao Eintracht Frankfurt, partida na qual Bartra fez parte do onze inicial, levando uma proteção especial na mão direita, afetada pelos estilhaços da bomba.

No fim de janeiro, o Betis anunciou a contração do defesa por cinco temporadas e meia, até junho de 2023.