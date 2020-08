"Contamos com o Jadon, pelo que vai jogar no Dortmund na próxima época. É a nossa decisão final”, vincou o diretor desportivo, Michael Zorc, referindo-se ao atleta de 20 anos.

O dirigente recordou que no verão o clube “já tinha ajustado o salário à progressão do seu desempenho” facto que, assume, levou igualmente “à prorrogação do seu contrato, até 2023”.

Nos últimos dias a comunicação social alemã e inglesa têm especulado sobre a transferência de Sancho para os ‘red devils’, onde jogam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, apontando o valor de 120 milhões de euros.

Esta época, Jadon Sancho marcou 17 golos e fez outras tantas assistências, tornando-se na principal referência ofensiva do clube, mesmo depois da chegada de outro prodígio, o norueguês Erling Haaland, igualmente de 20 anos.

Sancho foi o terceiro melhor marcado do campeonato, depois do polaco Lewandowski, do Bayern Munique, com 34 golos, e de Timo Werner, do Leipzig, com 28.

Foi igualmente o segundo atleta a fazer mais assistências para golo, somente ultrapassado por Thomas Muller, do Bayern, com 20.