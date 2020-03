Jayson Tatum, com 30 pontos, e Gordon Hayward, com 27 e 10 ressaltos, lideraram os Celtics, enquanto Marcus Smart, que terminou com 16, marcou um cesto importante a 49,7 segundos do final, quando o jogo seguia empatado.

Na formação da casa, que chegou a estar a perder por 19 pontos (85-66) no terceiro período, destaque para os 28 pontos do ‘All Star’ lituano Domantas Sabonis e os 27 pontos, máximo de temporada, de Victor Oladipo.

Os Boston Celtics (43 vitórias e 21 derrotas) são a terceira equipa da Conferência Este a seguir para os ‘play-offs’, juntando-se aos Milwaukee Bucks (53-12) e aos campeões em título Toronto Raptors (46-18).

No Oeste, os Los Angeles Lakers são o único conjunto já apurado, mas falharam a 50.ª vitória, ao 63.º jogo, ao perderem em casa com os Brooklyn Nets, sétimos no Este, por 104-102, apesar dos 29 pontos, 12 ressaltos e nove assistências de LeBron James.