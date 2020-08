Bottas alcançou a primeira posição nos instantes finais da sessão, roubando-a ao seu companheiro de equipa, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

O finlandês gastou 1.25,154 minutos para completar a sua melhor volta ao traçado britânico, deixando o campeão em título, Lewis Hamilton, a apenas 63 milésimas de segundo.

“Demos passos importantes desde a semana passada. Quando se começa da ‘pole’, pensa-se em vencer a corrida. A mentalidade é essa, tentar vencer”, frisou Valtteri Bottas.

Hamilton, que pareceu pouco agradado com o resultado, explicou que a sua volta final “não foi perfeita”, pelo que o seu companheiro de equipa “mereceu a ‘pole'”.

A grande surpresa do dia, contudo, foi o terceiro lugar do alemão Nico Hulkenberg (Racing Point).

Sem competir desde 2019, Hulkenberg foi chamado de urgência na semana passada para substituir o mexicano Sergio Pérez, que acusou positivo a covid-19.

Se, na semana passada, nem sequer conseguiu participar na corrida, devido a um problema no motor do seu monolugar, desta vez surpreendeu todos ao ficar no terceiro lugar.