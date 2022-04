Numa altura em que a partida parecia caminhar para o 'nulo', Ricardo Horta, aos 90 minutos, marcou o único golo da partida, desferindo um duro golpe nas pretensões do adversário em se manter na primeira divisão.

Com esta vitória, o Sporting de Braga segue no quarto lugar, com 62 pontos, enquanto o Belenenses SAD é último, com 25, a um ponto de Moreirense e Tondela, 16.º e 17.º respetivamente, e já a quatro do Arouca, 15.º e primeira equipa situada na zona de salvação.