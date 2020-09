Luiz Felipe Scolari, vulgo Felipão, é uma lenda do futebol brasileiro. Penta em 2002, símbolo do 7-1 em 2014, várias vezes campeão no Brasil, reconhecido pelo bom trabalho em Portugal. Muita história para contar. Um disciplinador e motivador. Mas que não acompanhou a mudança no futebol e, aos 71 anos, parece ser um treinador de outra geração.

O seu último bom trabalho, no Palmeiras campeão nacional, não ficou marcado pelo primor tático ou pela inovação. Felipão ganhou com base na rotação de um plantel qualificado e na motivação, como sempre, dos seus jogadores mais talentosos.

No Bahia, não vai encontrar um plantem com qualidade em tanto número. Tem talento, mas não no mesmo nível. Vai encontrar cenários que só viveu em momentos iniciais da sua sua carreira, com um grupo que quer crescer e aparecer no futebol. Trabalhar para uma lenda pode ser um acréscimo anímico muito forte para este grupo de jogadores. Entretanto, num futebol mais moderno como temos hoje, com desafios táticos criados por um jogo com cada vez menos espaço, a receita de Felipão pode estar ultrapassada.