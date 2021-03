O médio belga Leandro Trossard adiantou a formação da casa aos 45+3, o avançado inglês Danny Welbeck fez o segundo aos 51, após assistência de Trossard, e o atacante francês Neal Maupay fechou a contagem aos 68.

Com a vitória, o Brighton é o 16.º classificado com 32 pontos, enquanto o Newcastle está logo abaixo, no 17.º lugar, com 28 pontos, com apenas mais dois pontos do que o Fulham, que já disputou 30 rondas e é 18.º, em lugar de despromoção.

Piores só mesmo os quase ‘condenados’ à descida de divisão, o West Brom (18 pontos) e o Sheffield United (14 pontos).