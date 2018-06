“Se receber um não e tudo naquela Assembleia Geral for fidedigno, não só não meto mais lá os pés, como escusam de me expulsar de sócio, porque não me recandidato. A única coisa que vou pedir é alguém que me vá lá buscar as coisas ao escritório”, afirmou Bruno de Carvalho, em declarações à Sporting TV.

A dois dias da Assembleia Geral, que vai decorrer na Altice Arena, o dirigente ‘leonino’ lançou um desafio ao presidente da Mesa, Jaime Marta Soares, para que “tudo decorra na total normalidade”.

“Ele (Marta Soares) desfaz amanhã (sexta-feira) a Comissão de Fiscalização que criou e a Comissão de Gestão que criou. Eu amanhã desfaço a Comissão de Transição da Mesa da Assembleia Geral que criei e a Comissão de Fiscalização que criei. Paramos todos também com as providencias cautelares e com isso o Conselho Diretivo vai estar em pleno funcionamento na Assembleia Geral”, explicou.

O presidente ‘leonino’ quer ainda indicar “três elementos” para a Mesa da AG.

“Ele (Marta Soares) lidera a Mesa da Assembleia Geral com Eduarda Proença de Carvalho e três elementos que eu indico. E, se a destituição do Conselho Directivo não for votada, marca a AG para debater a alteração estatutária e o orçamento e marca eleições para a Comissão de Fiscalização e para a nova MAG”, frisou.

Caso isto não aconteça, Bruno de Carvalho reafirmou que não vai marcar presença na Altice Arena.