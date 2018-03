O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, comemorou hoje cinco anos de mandato à frente dos 'leões' e assinalou a data com a inauguração de uma Loja Verde na baixa de Lisboa, enaltecendo as conquistas da sua presidência.

Numa iniciativa em que estiveram também presentes o treinador Jorge Jesus e os futebolistas Montero, Rúben Ribeiro, Salin e Petrovic, bem como os atletas Emanuel Silva (canoagem) e Marco Fortes (atletismo), o líder 'leonino' vincou ainda o trabalho da direção que lidera em prol do clube e a importância dos sócios neste percurso. "São cinco anos de esforço, dedicação e devoção de uma equipa, que tem feito tudo para engrandecer o nome do Sporting e para colocar o Sporting, quer a nível nacional, quer a nível internacional, no lugar de onde nunca deveria ter saído", afirmou, perante cerca de uma centena de adeptos que o esperavam na Rua Augusta. Sem deixar de partilhar os parabéns com "todos os sportinguistas", Bruno de Carvalho foi mais longe e garantiu que sem os sócios e adeptos "nada teria sido possível" de alcançar ao longo destes cinco anos. "Só podemos estar aqui hoje, só podemos passar estes cinco anos maravilhosos - nos quais tivemos tantas conquistas, como o nosso pavilhão, a nossa sustentabilidade financeira, a nossa expansão pelo mundo - por causa dos adeptos e sócios", defendeu. "Há cinco anos disse: 'O Sporting é nosso outra vez'. E hoje digo-vos: 'o Sporting é e será sempre vosso'", acrescentou. Igualmente presente a 'apadrinhar' a inauguração esteve o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que realçou o significado para a cidade de ter uma loja do emblema de Alvalade em plena baixa. "Quero dar os parabéns ao Sporting e, em particular, ao Bruno de Carvalho por este dia. É um dia grande ter aqui uma loja na rua mais emblemática da cidade de Lisboa. Quero dizer em nome da cidade o gosto que temos pela Rua Augusta ficar mais prestigiada com uma das grandes instituições de Lisboa", concluiu.