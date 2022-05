O resultado deixa os ‘red devils’ ainda matematicamente com hipótese de chegar ao quarto lugar, mas o mais certo é mesmo ficarem-se pelo sexto posto e assegurar a ida à Liga Europa, na que é a época mais dececionante de ‘CR7’.

Com 58 pontos, e só dois jogos por disputar, o United é sexto, com 58 pontos, a cinco do quarto posicionado, que é o Arsenal, e a três do Tottenham.

Por outro lado, o avanço de seis pontos sobre o West Ham (que tem um jogo a menos) e de nove sobre o Wolverhampton parece suficiente para o regresso à Liga Europa.

Diogo Dalot, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes foram titulares e o trio português foi decisivo para a vitória, contribuindo com golos e participação nas jogadas decisivas do encontro.

Aos nove minutos, Dalot lançou em profundidade o sueco Anthony Elanga, que foi à linha e centrou atrasado para Bruno Fernandes, que atirou a contar pela 50.ª vez com a camisola dos ‘red devils’.

Só neste campeonato, tem já 10 golos e seis assistências, continuando a ser um dos jogadores mais influentes em Old Trafford.

Depois, foi a vez de Cristiano Ronaldo brilhar, marcando aos 44 um golo que o árbitro não validou, por considerar que estava em fora de jogo. Mas, aos 61 minutos, chegou mesmo ao 2-0, com uma grande penalidade que ele mesmo ganhou, ao forçar a falta de Henry.

Antes, fora Dalot a ficar muito próximo de festejar, também, mas o seu remate embateu no poste, aos 50 minutos. Na jogada esteve ‘CR7’, que fez o passe final.

A vitória da equipa da casa seria confirmada aos 72 minutos com o golo do francês Raphaël Varane, a faturar pela primeira vez pelo seu atual clube.

De saída de Manchester, o treinador Ralf Rangnick fez questão de premiar, com a ovação da substituição, o espanhol Juan Mata e o sérvio Nemanja Matic, que terminam contrato e não voltam a pisar o relvado de Old Trafford.