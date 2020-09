O médio luso, que em janeiro se transferiu do Sporting para o Manchester United, foi o melhor marcador da competição, com oito golos, tendo participado em 10 jogos, cinco pelos 'leões' e outros cinco pelos 'red devils'.

A formação inglesa atingiu as meias-finais da última edição da Liga Europa, tendo perdido por 2-1 com os espanhóis do Sevilha, que acabaram por levantar o troféu, ao vencerem o Inter de Milão na final (3-2).

Na sucessão ao belga Eden Hazard, vencedor do prémio em 2018/19, Bruno Fernandes vai enfrentar a concorrência do médio argentino Éver Banega, que, entretanto, deixou o Sevilha para rumar ao futebol da Arábia Saudita, e do belga Romelu Lukaku, avançado do finalista Inter de Milão e segundo melhor marcador da prova, com sete tentos.

O vencedor do prémio será anunciado durante a cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga Europa, agendado para 02 de outubro.

Também hoje, a UEFA anunciou os candidatos aos prémios individuais da Liga dos Campeões 2019/20, sendo que o Bayern de Munique tem sete atletas nomeados entre os 12 finalistas, depois de ter conquistado o troféu em Lisboa, ao vencer na final o Paris Saint-Germain, por 1-0.

Manuel Neuer (Bayern de Munique), Keylor Navas (PSG) e Jan Oblak (Atlético de Madrid) disputam o prémio de melhor guarda-redes e a distinção para melhor defesa terá 'carimbo' bávaro, já que os três nomeados atuam no Bayern: David Alaba, Alphonso Davies e Joshua Kimmich.

O belga Kevin de Bruyne (Manchester City), o alemão Thomas Müller (Bayern de Munique) e o espanhol Thiago Alcántara (Bayern de Munique) são os nomeados para o prémio de melhor médio, enquanto Kylian Mbappé (PSG), Neymar (PSG) e o melhor marcador da competição Robert Lewandowski (Bayern de Munique) são os candidatos a melhor avançado.

Fora dos três finalistas por posição ficaram dois internacionais portugueses: Anthony Lopes, do Lyon, foi o quarto guarda-redes mais votado, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, foi oitavo entre as escolhas dos avançados.

Os prémios da Liga dos Campeões serão atribuídos durante o sorteio da fase de grupos da próxima edição da competição, marcado para 01 de outubro, em Nyon, na Suíça.