O presidente 'leonino', Frederico Varandas, já tinha anunciado, no arranque da época, a intenção de aumentar o salário do médio, que em 2018/19 assinou 32 golos em 56 jogos, melhor registo entre médios no futebol europeu, tornando-se alvo do interesse de vários emblemas.

O internacional português (19 jogos, dois golos) cumpre a terceira época pelos ‘verde e brancos’, tendo assinado até à data nove golos em 17 encontros, depois de na primeira temporada ter marcado 16 em 56 partidas.

Pelo meio, Fernandes rescindiu contrato com o clube, antes do arranque da época 2018/19, na sequência do ataque à academia de Alcochete, ao lado de oito outros jogadores do clube, mas acabou por regressar, convencido pelo então presidente da comissão de gestão do clube Sousa Cintra.

Pelo Sporting conquistou, até ao momento, uma Taça de Portugal e duas taças da Liga, tendo sido eleito, na temporada transata, o melhor jogador da I Liga, a segunda vez que recebeu esta distinção, conquistando ainda, no verão, a Liga das Nações pela seleção portuguesa.