Bruno Lage iniciou a conferência de imprensa relativa ao jogo com o Portimonense, da 32.ª jornada da I Liga, com a declaração sobre o guarda-redes do FC Porto.

“Desejar as rápidas melhoras ao Iker Casillas. Tivemos um dia de paz, tivemos que nos unir em torno de uma infelicidade e são estes momentos em que temos de refletir sobre o que queremos para o futebol nacional”, afirmou.

O técnico das ‘águias’ reforçou a sua ideia, frisando que Portugal deve valorizar o facto de ter um atleta como o guarda-redes internacional espanhol a atuar no campeonato nacional.

“São estes jogadores, com prestígio e qualidade, que engrandecem o nosso campeonato. Temos de estar muito felizes por ter um jogador com o historial dele”, disse Bruno Lage, assinalando que se trata de “um jovem saudável e cheio de títulos”: “É uma situação que nos leva a pensar no que é a vida, a essência da vida”, concluiu.

O FC Porto anunciou na quarta-feira que Casillas estava bem e estável, após ter sofrido “um enfarte agudo do miocárdio durante o treino”, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva do campeão nacional.

De acordo com a mesma nota, “a sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto”, que está internado no Hospital CUF Porto, adiantando que o guarda-redes “está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido”.