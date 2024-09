Após a demissão de Roger Schmidt, há quase duas semanas, Rui Costa, presidente do Benfica, escolheu Bruno Lage para treinador, de acordo com informações recolhidas pelo SAPO24.

O anúncio está para muito breve, faltando apenas limar as últimas arestas do contrato entre o técnico, que foi campeão pelas águias em 2018/2019, tendo saído na temporada seguinte.

Quatro anos depois o treinador está assim de volta ao Benfica, tendo sido sempre a primeira escolha do presidente Rui Costa, logo após o despedimento de Schmidt.

O nome de Bruno Lage, contudo, não gerou, de imediato, total consenso dentro da estrutura encarnada, alguns deles que fizeram parte da direção e administração de Luís Filipe Vieira, em 2019/2020, que demitiu o treinador.

Assim, Bruno Lage acabou por não ser o único treinador contactado pelas águias na última semana. O Benfica quis saber da disponibilidade de alguns nomes, entre os quais Lage, mas acabou pode decidir-se por este último, muito devido à intransigência do presidente Rui Costa, que sempre fez ver que Lage seria a solução mais adequada.

O treinador foi 'convocado' pelo presidente para uma reunião esta tarde de quarta-feira na Luz para definir várias coisas. Não só a duração do contrato, se até final da temporada ou até 2026, mas também a definição do plantel. Apesar do mercado já ter fechado, o técnico terá legitimidade para trabalhar com quem quiser, podendo haver jogadores a serem colocados a trabalhar com a equipa B e outros desta equipa subirem à formação principal.

É isto que falta para que Bruno Lage seja então oficializado como novo treinador do Benfica.