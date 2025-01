Bruno Santos conclui esta edição do Dakar, a segunda em que participou, depois de quase 70 horas em cima da sua mota Husqvarna 450 Rally.

No total, em 2025, conta com mais de 8000 quilómetros num Dakar duro e cheio de precalços, mas que nunca o fizeram desistir.

Um Dakar que refere ter sido "implacável e duro", mas do qual conseguiu "ficar por cima". Tendo terminado na 45ª posição num dia muito "divertido".

Ao longo do Dakar, Bruno Santos contou no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok do SAPO24 como foi correndo a sua participação no Rally Dakar 2025.

A 47.ª edição do Rally Dakar começou dia 2 de janeiro e terminou, hoje, dia 17 do mesmo mês.