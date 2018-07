O guarda-redes italiano Gianluigi Buffon assinou contrato com o Paris Saint-Germain, anunciou hoje o campeão francês, através de um vídeo na rede social Twitter, sem revelar a duração do vínculo.

Num vídeo que começa com um alfaite a tirar medidas para um fato e com o título "à medida para Paris", Buffon sai do provador com o equipamento do PSG e diz que está "perfeito".

Após 17 temporadas ao serviço da Juventus, o veterano guarda-redes, de 40 anos, deixou pela primeira vez Itália para atuar nos parisienses.

Antes de chegar à Juventus, Buffon tinha feito a sua formação no Parma.