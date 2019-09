A história de Gianluigi Buffon começou a 19 de novembro de 1995, dia em que um jovem guarda-redes italiano fez a estreia como sénior. Por essa altura envergava as cores do Parma, camisola com que foi feliz e com o qual conquistou uma Taça de Itália, uma Supertaça italiana e aquele que é, até hoje, o seu único título internacional de clubes, uma Taça UEFA.

Este é o ponto de partida para uma carreira notável, com o nome do gigante italiano a estar muitas vezes associados aos melhores de sempre na sua posição. Depois do Parma seguiu-se a Juventus, clube que representou desde 2001/02 até à data, contando apenas com uma temporada fora, em 2018/19, ao serviço do Paris Saint-Germain.

Foi com a Vecchia Signora que Buffon 'engordou' o seu palmarés conquistando nove campeonatos italianos, quatro Taças de Itália, uma segunda divisão italiana e cinco supertaças. Na passagem por Paris ergueu um campeonato francês e uma supertaça.

Neste percurso de 25 anos, fizeram-se 903 jogos. Um número chorudo que derruba, hoje, com a titularidade do guarda-redes na receção da Juventus ao SPAL, o recorde de Paolo Maldini, mítico defesa do AC Milan, fixado em 902 partidas.

Buffon fez história, aos 41 anos somou aos 220 jogos disputados com a camisola do Parma e aos 25 jogados com o emblema do PSG ao peito, as 658 partidas pela Juventus. Mas, naquele que se antecipa como sendo o último ano da carreira do histórico guarda-redes, daqui a pouco tempo poderemos estar a falar de um novo recorde. É que depois do jogo a contar para a sexta jornada da Serie A, o guardião fica a apenas quatro jogos de se tornar no jogador com mais partidas disputadas no campeonato italiano... superando novamente Maldini, que conta com 646 encontros jogados com a camisola do AC Milan,