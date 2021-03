Sem o lateral português Raphaël Guerreiro, lesionado, o Dortmund adiantou-se no marcador aos 54 minutos, através de um forte remate de Julian Brandt, que, ainda assim, não isenta de responsabilidades o guarda-redes do Hertha, Rune Jarnstein, muito mal batido no lance.

Em tempo de compensação, e numa altura em que os visitantes jogavam com 10 elementos, por expulsão de Vladimir Darida, a formação comandada por Edin Terzic fixou o resultado, aos 90+1 minutos, por intermédio do adolescente Youssoufa Moukouko (16 anos), que marcou o terceiro tento na temporada, sete minutos depois de ter sido lançado no jogo.

O Borussia Dortmund subiu ao quinto lugar, com 42 pontos, tendo ultrapassado, à condição, o Bayer Leverkusen (40), que no domingo recebe o Arminia Bielefeld, além de se ter aproximado do Eintracht Frankfurt (43), quarto colocado, que vai visitar o Leipzig (53), segundo.

Na liderança continua o Bayern de Munique, que hoje aumentou, provisoriamente, a vantagem sobre o vice-líder, ao vencer por 3-1 na visita ao Werder Bremen, com golos de Leon Goretzka, aos 22 minutos, Serge Gnabry, aos 35, e do ‘artilheiro’ do campeonato, o polaco Robert Lewandowski, que assinou o 32.º golo na prova, aos 67.

A formação de Bremen, 12.ª classificada e que não perdia há três jogos, apenas reagiu perto do final da partida, com Niclas Fullkrug a reduzir a desvantagem, aos 86 minutos.

Em vésperas de receber a Lazio, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Bayern Munique somou o terceiro triunfo consecutivo na Bundesliga e segue no topo, com 58 pontos, mais cinco do que o Leipzig.

O Wolfsburgo, que na ronda anterior tinha perdido em Hoffenheim, consolidou o terceiro lugar, com 48 pontos, ao registar a vitória mais dilatada da temporada, uma goleada por 5-0 sobre o último colocado, Schalke, que se vai aproximando cada vez mais da descida divisão.

Os ‘lobos’ inauguraram o marcador aos 32 minutos, através de um autogolo de Shkodran Mustafi, e deram volume ao resultado na etapa complementar, por intermédio de Wout Weghorst (51) – quarto melhor marcador da prova, com 16 tentos -, Bote Baku (58), Josip Brekalo (64) e Maximilian Philipp (79).

De ‘olho’ no acesso às competições europeias continua o Union Berlim, sétimo colocado, que venceu por 2-1 na receção ao Colónia, mas teve de dar a volta ao resultado, depois de Ondrej Duda ter adiantado os visitantes, aos 45+2 minutos, de grande penalidade.

Max Kruse empatou o jogo, aos 48 minutos, também num castigo máximo, e Christopher Trimmel consumou, aos 67, a reviravolta do emblema da capital, que soma 38 pontos, menos dois do que o Bayer Leverkusen, que no domingo recebe o Arminia Bielefeld.

Já o Mainz superou por 1-0 o Friburgo, com um tento de Robin Quaison, aos 84 minutos, e conseguiu deixar a zona de despromoção, ainda que à condição, ocupando o 16.º posto, com mais dois pontos do que o Arminia Bielefeld.