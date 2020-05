"Toda o plantel e equipa técnica, bem como pessoal de bastidores, foram testados na quinta-feira. Três deram positivo, sendo assintomáticos", explica o Colónia, adiantando que "não confirmará os nomes" dos envolvidos, que ficarão agora duas semanas em isolamento domiciliário.

Quarta-feira, a Liga alemã de futebol (DFL) tinha revelado que vários clubes da Bundesliga tinham começado testes de despistagem.

O campeonato, suspenso desde março, tem o seu reatamento previsto para este mês, sem dia definido. O reatamento ainda precisa da aprovação das autoridades federais, sendo que a Liga afirma estar pronta para o fazer a partir de 09 de maio.

Tim Meyer, que lidera o grupo de trabalho para a covid-19 da federação alemã de futebol, considera que estes casos não minam o processo de reatamento.

"Vemos na vida do dia a dia que o nosso conceito reconhece e reduz riscos numa fase inicial", disse Meyer, em declaração publicada o site do Colónia. "Estaremos sempre em contacto próximo com autoridades sanitárias e peritos médicos, estamos convencidos que teremos profissionais para praticar a sua profissão com a melhor proteção positiva contra a infeção".

Na Bundesliga, também se registou um outro caso positivo em março, no seio do Paderborn.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.

Na Alemanha, o número de casos positivos é de 163 mil, dos quais mais de 6,8 mil morreram.