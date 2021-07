Situação diferente é aplicada à Arena de Munique, casa do campeão Bayern Munique, que não poderá ultrapassar os 20.000 adeptos ou 35 por cento da capacidade, por decisão do governo da Baviera, de maior prudência em função da variante delta do novo coronavírus.

A principal condição para a admissão de espetadores é que a incidência semanal não ultrapasse os 35 contágios por 100.000 habitantes, e quando, atualmente, a incidência na Alemanha encontra-se em cinco contágios por 100.000 habitantes.

Outra condição é a dos adeptos apresentarem um certificado de vacinação, com as doses da vacina, um teste negativo ou um comprovativo de ter ultrapassado a doença.

A presença de público pressupõe que se mantenham as normas sanitárias em vigor, entre as quais o salvaguardar de distância entre adeptos.