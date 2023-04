Francisco Cabral e Nuno Borges caíram hoje nas meias-finais do Estoril Open, diante dos belgas Sander Gille e Joran Vliegen, e não vão defender o título de pares conquistado no ano passado no Clube de Ténis do Estoril.

A dupla portuguesa falhou o acesso à segunda final consecutiva, ao ser derrotada pelos quartos cabeças de série por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-4), em um hora e 47 minutos. Cabral e Borges, que no ano passado se tornaram nos primeiros portugueses a conquistar o título de pares no Estoril Open, deixam o único torneio ATP disputado em Portugal sem representação nacional. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram