A cerimónia de ‘kick-off’ está marcada para as 19:30, no Convento do Beato, em Lisboa, e vai definir o percurso de cada um dos 18 participantes nas duas divisões profissionais do futebol luso, passando por 34 jornadas, até 18 de maio de 2025.

Entre as várias condicionantes existentes no sorteio, muitas delas por questões territoriais dos clubes, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou que não podem ocorrer jogos entre equipas que disputem as diferentes competições europeias nas jornadas 6, 7, 9, 10, 14, 19, 22, 25, 29 e 32.

Estas mesmas equipas (Sporting, Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães) não vão disputar jogar entre si nas primeiras quatro rondas, nem defrontar equipas das ilhas (Nacional e Santa Clara).

A LPFP preconiza ainda “evitar, na medida do possível”, que os não participantes na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Liga Conferência Europa defrontem equipas ‘europeias’ em duas jornadas seguidas.

Na última temporada, o Sporting sagrou-se campeão nacional pela 20.ª vez, terminando a I Liga com 90 pontos, à frente do antecessor Benfica, segundo colocado, com 80, e do FC Porto, terceiro, com 72, enquanto o Sporting de Braga terminou no quarto posto, com 68.

Por seu lado, Portimonense, Vizela e Desportivo de Chaves caíram para a II Liga, sendo substituídos por Santa Clara, Nacional e AVS.