Os adeptos do Benfica e do futebol nacional despedem-se esta sexta-feira de Chalana, que faleceu na última quarta-feira. O clube encarnado abriu as portas do estádio da Luz para uma última despedida.

Alguns milhares de adeptos encheram uma parte do primeiro anel, sendo que em jeito de homenagem o Benfica colocou uma bandeira gigante com o número 10 e a mensagem 'Obrigado Chalana'.

O caixão que transportou Chalana subiu ao relvado do estádio pouco antes das 16h00, com a equipa principal das águias a fazerem uma guarda de honra na passagem de um dos melhores jogadores de sempre português.

Acompanhe aqui a cerimónia.