A ginasta norte-americana Simone Biles, vencedora de quatro medalhas de ouro e uma de bronze no Rio2016, venceu o US Classic, no sábado, num regresso após dois anos de ausência, com algum nervosismo e erros pouco habituais.

Em Columbus, no estado norte-americano de Ohio, Biles, apesar do nervosismo, que motivou inclusivamente uma queda, conquistou a pontuação mais alta na competição, atingindo os 58.7000 pontos. “Estou muito orgulhosa de mim neste momento. Estou feliz com os resultados até esta altura do ano e até acho que melhorei em relação ao Rio”, afirmou a ginasta, que depois dos Jogos Olímpicos fez uma paragem na carreira de 711 dias, praticamente dois anos. Com a vitória de sábado, Biles qualificou-se para os Nacionais dos Estados Unidos, que decorrem no próximo mês, antes dos Mundiais, em Doha, em outubro, mas a ginasta já estabeleceu como objetivo Tóquio2020.