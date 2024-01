A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do ranking mundial, continua a defesa do título e apurou-se hoje para as meias-finais do Open da Austrália, depois de vencer a checa Barbora Krejcikova em apenas dois sets.

Sabalenka, que defende o título conquistado o ano passado no primeiro Grand Slam da época, superou a 11.ª da hierarquia mundial por 6-2 e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 13 minutos, na Rod Lavre Arena, em Melbourne. Nas meias-finais, Sabalenka vai defrontar a norte-americana Coco Gauff, número quatro mundial e vencedora do Open dos Estados Unidos em 2023, que nos quartos de final superou a ucraniana Marta Kostyuk por 2-1, com os parciais de 7-6 (8-6), 6-7 (3-7) e 6-2.