Buenos Aires está a viver dos momentos mais inesquecíveis da sua história com centenas de milhares de pessoas firmes a celebrar, euforicamente, com os futebolistas que conquistaram o terceiro título de campeões do mundo para o país.



















Incontidos na alegria, os adeptos chegaram de todo o lado – aproveitando que foi decretado feriado nacional para a população poder participar nas celebrações – para receber Lionel Messi e os seus companheiros, que chegaram já de madrugada à sua terra natal, antes de subirem a um autocarro aberto para o tradicional desfile dos campeões. As grandes avenidas da capital estão completamente lotadas de gente e entusiasmo, ouvindo-se, constantemente, várias das canções que se tornaram verdadeiros ícones da campanha da 'albi-celeste' no Qatar. "Rapazes… agora ganhámos a terceira", é a melodia que eclode por todo o lado, a par do hino nacional as músicas mais acarinhadas pelos argentinos.