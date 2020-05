A prova, que decorrerá sem a presença de público nos estádios, deve prolongar-se até 16 de agosto e será disputada em formato reduzido, por cinco equipas, ao longo de 10 jornadas, com o jogo inaugural a opor Highlanders a Chiefs.

A pandemia de covid-19 levou a organização do Super Rugby a anunciar em março a suspensão do mais importante campeonato da modalidade no hemisfério sul, que é disputado por 15 equipas de cinco países: Nova Zelândia, África do Sul, Argentina, Austrália e Japão.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.