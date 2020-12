O Campeonato Mundial de Atletismo Indoor (pista coberta) já tinha sido adiado de março deste ano para março de 2021.

“Nas últimas semanas, estivemos em contacto com o Comité Organizador e a Associação Chinesa de Atletismo para nos atualizar sobre a realização desses campeonatos, dada a atual situação mundial e a evolução da pandemia de covid-19 para o início do ano 2021 “, refere a World Athletics em comunicado.

“Para garantir a segurança de nossos atletas e dirigentes técnicos, devemos levar em consideração os riscos associados à presença de um grande número de pessoas no evento neste contexto de pandemia. Devemos também respeitar integralmente as políticas de prevenção do país anfitrião”, indica a World Athletics.

Perante o reduzido período da temporada indoor (de janeiro a março), que também inclui o Campeonato Europeu neste inverno em Torun (Polónia), o atletismo mundial preferiu adiar a sua prova por dois anos.

Embora os mundiais sejam geralmente realizados a cada dois anos em anos pares, deve haver três edições em três anos (Belgrado em 2022, Nanjing em 2023 e outro num local ainda não determinado em 2024).