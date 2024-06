Um golo de Jonathan David, aos 74 minutos, valeu o primeiro triunfo de sempre dos canadianos na prova, após assistência de Jacob Shaffelburg, que entrou ao intervalo e sofreu a falta que esteve na origem da expulsão do peruano Miguel Araújo, aos 59.

Com este triunfo, o Canadá iguala, provisoriamente, a Argentina, com a qual perdeu na estreia, na liderança do Grupo B, afirmando-se na corrida aos ‘oitavos’, mais distantes para os peruanos, que não caem na fase de grupos desde 1995.

Em relação à estreia, o Canadá, derrotado pela Argentina (0-2), trocou Buchanan por Larye, enquanto o Peru, que tinha empatado a zero com o Chile, fez entrar Marcos López para o lugar do indisponível Advincula, ex-jogador do Vitória de Setúbal.

Os peruanos entraram melhor, e estiveram por cima toda a primeira parte, com Lapadula a fazer a primeira ameaça, aos 10 minutos, e Quispe a surgir solto na área, aos 28, e a rematar com o bico da bota para uma defesa apertada de Crépeau.

Aos 32 minutos, os canadianos tiveram a sua única jogada perigosa, com o portista Stephen Eustáquio a ir à linha, sobre a direita, e a centrar para o remate, ao lado, de Larin.

Na parte final da primeira parte, o Peru voltou a estar perto do golo, sempre por Lapadula, que marcou de cabeça, aos 34 minutos, mas em fora de jogo, não rematou bem, aos 35, e, após um livre, rematou perto do poste direito, aos 45+1.

Ainda nos descontos, destaque para o desfalecimento do árbitro assistente Humberto Panjoj, da Guatemala, que, depois de receber assistência no relvado, acabou por sair de maca e ser substituído, culpa do muito calor (37 graus).

Descontente, o selecionador canadiano, o norte-americano Jesse Marsch fez três alterações ao intervalo, lançando, entre outros, Sheffleburg, que, aos 55, foi carregado de forma violenta por Miguel Araujo, expulso, após consulta ao VAR, aos 59.

Contra 10, o Canadá começou a aparecer ofensivamente e, após um lance em que Laryea não dominou na área, aos 63 minutos, chegou ao golo, aos 74, num contra-ataque em que Shaffelburg isolou Jonathan David, que fez a bola bater no poste direito e entrar.

Em desvantagem, o selecionador peruano, o uruguaio Jorge Fossati, que já tinha lançado o veterano Paolo Guerrero, fez entrar Cueva e André Carrillo e o ex-Sporting e Benfica criou perigo aos 84 e 87 minutos.

Aos 88 minutos, Oluwaseyi ganhou no duelo físico com Santamaría e poderia ter ‘acabado’ o jogo, mas falhou e, nos descontos, foi o guarda-redes Maxime Crépeau a segurar a primeira vitória de sempre do Canadá na Copa América, com grandes defesas em resposta aos remates de Cueva (90+1) e Marcos López (90+5).