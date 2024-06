“Isso criou uma certa incerteza nos seis dias que tive de folga antes de me juntar à seleção. Mas, desde que entrei aqui, esse tema ficou completamente esquecido. Estou completamente focado na seleção e em ajudar Portugal. Não pude participar no Euro2020 e, por isso, vou meter todas as cartas na mesa e dar o máximo”, afirmou João Cancelo.

O jogador de 30 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa em Marienfeld, antes de mais um treino da seleção nacional no seu centro de estágios para o Europeu.

Cancelo, que falhou o Euro2020 por ter, na altura, testado positivo à covid-19, passou a última temporada no FC Barcelona, por empréstimo do Manchester City, e ainda não sabe que vai continuar no emblema catalão ou se terá de regressar aos ‘citizens’.

O lateral destacou o papel que o selecionador Roberto Martínez tem tido na sua carreira desde que assumiu o comando de Portugal e assumiu que ambos têm a mesma visão do futebol.

“Desde o início, o selecionador fez-me sentir à vontade, tanto a nível desportivo como pessoal. É uma pessoa muito próxima dos jogadores. Tem muito boas ideias. Gosta de atacar, gosta do futebol ofensivo e atrativo. É algo com que eu me identificado. O selecionador tem feito a diferença desde o momento que chegou”, defendeu.

Atualmente com 54 internacionalizações e 10 golos, Cancelo falou ainda do capitão Cristiano Ronaldo, que aos 39 anos vai viver a sua sexta presença numa fase final de um Campeonato da Europa.

“Não me lembro de nenhum jogador que tenha tido essa longevidade numa seleção. Nem sei se existe. Isso é fruto do seu trabalho, do seu talento e de tudo o que conquistou. É o nosso capitão e estamos todos muito contentes por o termos aqui connosco”, concluiu.

Portugal estreia-se na terça-feira no Euro2024 com duelo frente à República Checa, em Leipzig, numa partida agendada para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa) e que terá arbitragem do italiano Marco Guida.

No Euro2024, além dos checos, Portugal defronta ainda no Grupo F a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).