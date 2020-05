"Os sócios são a coisa mais importante do clube, são a alma e o coração do clube. E têm de existir condições para que os sócios participem na vida do clube. Que possam votar com facilidade, que sejam ouvidos. A nossa ideia central e toda a nossa proposta gira à volta da importância dos sócios. O FC Porto tem de ser insubmisso e para isso tem de ter atrás de si um exército de sócios que combatam as injustiças quando sentirem que as há", referiu o candidato no auditório Fernando Sardoeira Pinto.

A aposta nas modalidades é uma das bandeiras do programa que apresentam para o FC Porto e que passa, não só por um maior apoio nas modalidades que existem, mas também por trazer novas.

"Uma das nossas ideias, que é muito cara, mas que achamos que só assim poderá trazer mais sócios, é a ideia do ecletismo. Mais modalidades significa mais participação dos sócios. A centralidade do sócio resume as nossas ideias", acrescentou.

Em relação a relevância do órgão a que concorre, Miguel Brás da Cunha afirma que o Conselho Superior merece ter mais visibilidade, coisa que defende que não acontece neste momento, e que é fundamental levá-lo para a rua.