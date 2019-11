Sem golos ao longo de todo o encontro, que teve poucas oportunidades, a equipa de Vila Nova de Gaia superiorizou-se no desempate por grandes penalidades, vencendo por 6-5 no terreno da equipa do distrito de Vila Real.

A formação fundada em 2010 que compete no Campeonato de Portugal atingiu pela primeira vez os oitavos de final da ‘prova rainha’ do futebol português.

A equipa transmontana, também do terceiro escalão, não conseguiu aproveitar o ascendente que teve no primeiro tempo, no qual criou situações de perigo graças a saídas rápidas para o ataque, com registo para o remate de Assis (10 minutos) para defesa apertada de Matos e remate forte, mas por cima de Jussane (17).