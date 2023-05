O Benfica sagrou-se hoje campeão depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa. A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (07 minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Depois de uma primeira celebração com os mais de 64 mil espetadores que encheram as bancadas assim que o árbitro Rui Costa apitou para o final da partida, os jogadores do Benfica acabaram por recolher aos balneários, onde a festa continuou.

Nas bancadas, enquanto aguardavam o regresso dos jogadores, os adeptos assistiam através dos ecrãs gigantes à celebração que estava a decorrer no balneário e um dos momentos que mais palmas mereceu foi a intervenção do presidente Rui Costa junto do plantel orientado por Roger Schmidt.

Pouco depois começou a festa no relvado, com um vídeo com alguns dos momentos da época, acompanhando por fogo de artificio. Seguiu-se a entrada dos jogadores, desta vez chamados um a um, com Gilberto a ser o primeiro.

Na entrada do túnel, Rui Costa cumprimentava todos os jogadores, alguns deles com direito a ovações especiais, como Aursnes, Rafa, António Silva, Chiquinho, João Neves ou João Mário.

O presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, entregou as medalhas aos jogadores e elementos do ‘staff’ dos ‘encarnados’, com o técnico Roger Schmidt, o capitão Otamendi e o presidente Rui Costa a entrarem juntos no relvado para uma das ovações da noite.

Pedro Proença entregou a taça a Otamendi e o capitão levantou o troféu junto dos restantes companheiros, perante o olhar emocionado de Rui Costa, que pouco depois abandonou o relvado.

Praça do Marquês de Pombal repleta aguarda equipa ‘encarnada’

Milhares de pessoas preenchem a lisboeta Praça do Marquês de Pombal, cantando e dançando enquanto aguardam pela consagração do plantel do Benfica, como campeão português de futebol.

Enquanto a equipa ‘encarnada’ desfilava no Estádio da Luz, também em Lisboa, a caminho do centro do relvado, onde venceram hoje o Santa Clara, por 3-0, e asseguraram a conquista do 38.º título de campeão nacional para o clube, esta zona central da capital portuguesa foi albergando imensos adeptos.

Um palco preparado junto à rotunda, na parte inferior do Parque Eduardo VII, onde está instalado um ecrã gigante, com a equipa do Benfica, junto ao troféu de campeão da I Liga, e com a expressão ‘CAMP38ES’.

Mesmo sem assistirem à entrega das medalhas de campeões aos jogadores, equipa técnica e ‘staff’ dos ‘encarnados’, ou do troféu ao capitão Otamendi, cerca das 21:45, no Estádio da Luz, os milhares de adeptos benfiquistas vão confluindo ao centro de Lisboa, onde a festa ainda mal começou.

A comitiva ‘encarnada’, que ainda celebra no relvado, vai, entretanto, dirigir-se para o Marquês de Pombal, para, nesta zona da capital, saudar toda a ‘nação’ benfiquista.