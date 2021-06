O portuense ficou a 1.02,081 minutos do vencedor da prova, o húngaro Attila Tassi (Honda Civic), de 22 anos, que se tornou no piloto mais novo a vencer uma corrida na história da categoria, deixando o francês Jean-Karl Vernay (Hyundai i30) em segundo, a 1,030 segundos, e o compatriota Norbert Michelisz (Hyundai i30) em terceiro, a 1,553.

A arrancar da segunda posição da grelha de partida, Tiago Monteiro beneficiou de um mau arranque do argentino e colega de equipa Esteban Guerrieri (Honda Civic), com a ‘pole’, para monopolizar a liderança desde o início, numa corrida a correr de feição ao português durante as primeiras voltas, de 15, ao traçado do autódromo do Estoril.

Com uma margem relativamente confortável para os perseguidores, a pouco mais de três segundos de distância, Tiago Monteiro viu o capô do seu carro soltar-se e, apesar de ainda ter tentado resistir à situação, perdeu a liderança cerca de duas voltas depois.

Tiago Monteiro parou nas ‘boxes’ para reparar o capô e ainda regressou à pista, para as derradeiras quatro voltas, mas a ocupar a 18.ª posição, fora dos pontos, o que fez com que perdesse a liderança da tabela de pilotos, baixando para quinto.

Desta forma, Jean-Karl Vernay recuperou a liderança da geral, totalizando 61 pontos, seguindo-se Attila Tassi, o francês Yvan Muller e o uruguaio Santiago Urrutia, todos com 56, enquanto Tiago Monteiro e Esteban Guerrieri têm 52.

O campeonato prossegue no fim de semana de 10 e 11 de julho, no circuito espanhol de Aragão, para a terceira de oito etapas, tendo fim em 20 e 21 de novembro, em Macau.