Na publicação partilhada nas suas redes sociais, o clube refere que “a equipa profissional de futebol do Paços de Ferreira conta agora com uma nova equipa técnica liderada pelo ‘mister’ Carlos Fangueiro”.

“O novo técnico do clube já começou a preparação do encontro da 18.ª jornada, com o Mafra, tendo orientado a sessão de treino desta manhã”, pode ainda ler-se no comunicado.

Carlos Fangueiro, que orientou o Leixões até à passada semana, vai liderar a equipa técnica composta ainda por Pedro Martins (adjunto) e Costinha (treinador de guarda-redes), além de elementos da estrutura do clube que coadjuvavam a equipa técnica anterior, acrescenta ainda o Paços.

Fangueiro, de 48 anos, deve estrear-se no domingo na receção do Paços, 15.º na tabela, ao Mafra, equipa imediatamente abaixo, no 16.º lugar, em zona de play-off.