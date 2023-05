Depois da festa no Estádio da Luz e na Praça do Marquês de Pombal no sábado/domingo, a equipa do SL Benfica vai ser recebida nas segunda-feira por Carlos Moedas, a partir 17h, numa cerimónia que terá lugar nos Paços do Concelho / Praça do Município.

O Benfica sagrou-se campeão nacional este sábado pela 38ª vez.