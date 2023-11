“É com satisfação que anunciamos a chegada do treinador Pedro Moreira ao comando técnico do Casa Pia AC. Antigo atleta da formação do clube, será assim um regresso a uma casa que bem conhece”, destacaram os ‘gansos’, em comunicado oficial.

Como treinador principal, Pedro Moreira soma apenas uma experiência no Torreense, na derradeira temporada, durante a qual pegou no clube na sétima jornada, na última posição da II Liga, com quatro pontos, e terminou num confortável nono lugar, com 44.

Antes, integrou como treinador adjunto as equipas técnicas de Paulo Fonseca, estando nos italianos da Roma, nos ucranianos do Shakhtar Donetsk e ainda em Sporting de Braga, Paços de Ferreira e FC Porto, após muitos anos a orientar escalões de formação.

“A competência acumulada será uma mais-valia ao elevar o nível do Casa Pia AC e a sua chegada dará continuidade a um período de sucesso e promissor para o clube”, frisaram igualmente os ‘gansos’ no comunicado, publicado no sítio oficial da Internet.

O treinador, de 48 anos, já tinha sido dado como certo no comando técnico do Casa Pia há vários dias pela comunicação social, mas apenas hoje foi oficializado, estando acompanhado pelos adjuntos José Borges e Ricardo Vasconcelos e pelo preparador físico Pedro Barros, que se juntam aos já presentes Gonçalo Santos, Nuno Madureira, Fábio Ferreira e João Santos para completar a atual equipa técnica do clube lisboeta.

Em 12 de novembro, o Casa Pia tinha anunciado a saída de Filipe Martins, por iniciativa própria, depois de mais de três temporadas nas quais guiou o clube ao regresso à elite do futebol português, 83 anos depois da única presença, tendo vários marcos notórios.

Na última temporada, e após um início de campeonato em que foi a equipa ‘sensação’ da prova, o Casa Pia terminou a I Liga num tranquilo 10.º lugar, mas, nesta época, o início não foi tão auspicioso, com os casapianos a ocuparem atualmente a 15.ª posição, com 10 pontos, um acima da zona de ‘play-off’ e três acima dos lugares de despromoção direta.

O primeiro teste de Pedro Moreira ao serviço do Casa Pia será na visita ao Nacional, da II Liga, em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, às 15:00, seguindo-se a receção ao Portimonense, para a 12.ª jornada da I Liga de futebol.