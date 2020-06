As casas de alguns futebolistas do Benfica foram grafitadas com ameaças na noite de quinta-feira, após o empate da equipa com o Tondela, disse hoje à agência Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública.

A PSP está a investigar o caso e a mesma fonte admitiu que entre os suspeitos podem estar elementos das claques do Benfica devido ao teor das mensagens. Segundo a mesma fonte, a PSP foi alertada ao início da manhã de hoje. Este incidente surge após o autocarro da equipa do Benfica ter sido apedrejado, na quinta-feira à noite, à saída da A2, quando se dirigia para o centro de estágios do clube, no Seixal, depois do empate 0-0 na receção ao Tondela, em jogo da 25.ª jornada da I Liga. Os jogadores Weigl e Zivkovic foram transportados para um hospital de Lisboa, por terem sido atingidos com estilhaços. Em comunicado, o clube da Luz confirmou que o autocarro foi alvo de um "criminoso apedrejamento" e confirmou que os dois futebolistas foram conduzidos ao hospital para "serem observados, na sequência dos estilhaços que os atingiram".