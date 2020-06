Luís Filipe Vieira mostrou também apoio aos elementos da equipa Julian Weigl e Zivkovic, que foram atingidos na quinta-feira pelos estilhaços dos vidros partidos no ataque com pedras ao autocarro do Benfica, após o empate sem golos no Estádio da Luz, diante do Tondela.

“Felizmente que se encontram a recuperar bem”, acrescentou.

O incidente com o autocarro do Benfica aconteceu na quinta-feira à noite, na saída da autoestrada A2, a caminho do centro de estágios do Seixal, com a viatura a ser atacada com pedras, resultando em estilhaços que atingiram Weigl e Zivkovic.

Já durante a manhã de hoje, o médio alemão e o extremo sérvio publicaram uma fotografia em conjunto, dizendo estarem bem.

Além do incidente com o autocarro da equipa de futebol, as casas do treinador e de jogadores foram grafitadas com ameaças, segundo disse hoje à agência Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, que foi alertada para estas ocorrências durante a manhã e já se encontra a investigar o caso.

A mesma fonte admitiu que entre os suspeitos podem estar elementos das claques do Benfica devido ao teor das mensagens.

Na quinta-feira, o Benfica assumiu a liderança da I Liga, com os mesmos pontos do FC Porto, apesar do ‘nulo’ na receção ao Tondela, naquele que foi o primeiro jogo dos ‘encarnados’ depois da suspensão da competição devido à pandemia de covid-19, em 12 de março.