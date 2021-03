O porto de partida será em Lorient, França, no próximo mês de maio e, segundo o diretor de corrida da Ocean Race Europe, Richard Brisus, a cidade portuguesa acolherá, em junho, a primeira escala da regata destinada às embarcações IMOCA 60s e aos VO65s de design único, que passará por cinco cidades europeias, terminando em Génova, Itália.

“Juntámo-nos para desenvolver ações que promovam a saúde do oceano e esperamos trabalhar nisso com todos os nossos amigos e patrocinadores em Cascais, quando estivermos em Portugal, em junho”, comunicou Richard Brisus.

Esta será a primeira vez que um evento da Ocean Race, a maior regata à volta do mundo – que contará igualmente com a participação do Racing for the Planet entre 2022/2023 -, visitará a Marina de Cascais, pelo que Paulo Mirpuri, presidente da Fundação Mirpuri, reconheceu ser “um imenso orgulho.”

“O anúncio de hoje é o culminar de um enorme esforço e dedicação de toda uma equipa que tem trabalhado arduamente com os organizadores da regata para trazer a Ocean Race Europe a Portugal”, acrescentou o fundador da Mirpuri Foundation Racing Team, a primeira equipa a garantir vaga na classe VO65.

A tripulação do Racing for the Planet é constituída pelo ‘skipper’ francês Yoann Richomme, os velejadores olímpicos portugueses Mariana Lobato, Bernardo Freitas e Frederico Melo, o australiano Jack Bouttell, vencedor da última edição da Ocean Race, o compatriota Nicolas Lunven, a inglesa Emily Nagel, o espanhol Willy Altadill e o português António Fontes, responsável pela equipa de terra.