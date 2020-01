Na 18.ª sessão do julgamento da invasão à academia do Sporting, Mário Monteiro disse que o então presidente do clube, Bruno de Carvalho, referiu, numa reunião com a equipa técnica, que “podia ter acontecido uma catástrofe”, porque “eles [as claques] queriam as moradas dos jogadores”.

“O presidente disse que esteve até às seis da manhã a aturar as claques, que tinha a mulher e a filha a chorar, e que foi ele que fez com que nada acontecesse aos jogadores durante a noite, depois do jogo da Madeira, e disse: ‘Vocês nem sonham o que estava a ser preparado’”, referiu Mário Monteiro, em tribunal.

A reunião entre Bruno de Carvalho, alguns elementos da direção do Sporting e a equipa técnica, realizou-se em 14 de maio, um dia depois de os ‘leões’ terem sido derrotados por 2-1, pelo Marítimo, falhando a acesso à Liga dos Campeões.

Mário Monteiro admitiu ter visto, mas não ouvido, “uma discussão entre os jogadores Acuña e Battaglia e Fernando Mendes [antigo presidente da claque Juventude Leonina], no aeroporto do Funchal, após a derrota com o Marítimo”.

A testemunha classificou como “surreal” a reunião entre Bruno de Carvalho e a equipa técnica, referindo: “Em 26 anos de carreira profissional, nunca tinha visto uma coisa daquelas”.