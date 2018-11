“Correu bem. Penso que agora não há nenhuma dúvida”, afirmou o primeiro arguido a ser ouvido na fase de instrução do processo ‘e-toupeira’, que arrancou hoje pelas 14:00 no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa.

Questionado sobre se acredita que não vai a julgamento, Júlio Loureiro respondeu: “de certeza.”

Por seu turno, Paulo Gomes, advogado de José Augusto, oficial de justiça e o único dos arguidos em prisão domiciliária, que desistiu de prestar declarações, levando a que ficasse sem efeito a sessão de terça-feira e que marcaria o arranque da fase instrutória, revelou aos jornalistas ter sido ele próprio a aconselhar o seu cliente a não falar nesta fase.

“Eu entendi que ele não devia falar”, lançou o advogado perante as perguntas dos jornalistas. De resto, Paulo Gomes considerou que as audições de hoje (do arguido Júlio Loureiro e das três testemunhas por ele arroladas) correram “dentro da normalidade” e disse que o seu cliente “não se arrependeu” de não ter sido ouvido pela juíza de instrução criminal Ana Peres, do TCIC, realçando que poderá ainda vir a fazê-lo.