Catarina Costa, que tinha sido ‘vice’ nos Europeus de Sófia, em 2022, voltou a garantir a final e diante da mesma adversária que a tinha vencido na capital búlgara, a francesa Shirine Boukli, vice-líder mundial da categoria mais leve feminina.

Na decisão de hoje, na Sud de France Arena, a judoca da Académica de Coimbra levou o combate até ao golden score, período extra após os quatro minutos iniciais e no qual quem pontuar primeiro garante a vitória.

Sem favoritismo, Catarina Costa, oitava do ranking, entrou praticamente a perder, com Boukli a conseguir uma waza-ari nos primeiros 11 segundos, mas a judoca lusa, orientada pelo seu treinador João Neto, não se desconcentrou.

Depois de castigos às duas judocas ainda antes dos dois minutos, Catarina Costa ainda empatou o combate, também com um waza-ari – concretizado com um sode (técnica de projeção, com a anca e pega) -, a 1.26 minutos do final.

No ‘prolongamento’, num combate aberto, com a ideia de que o triunfo podia cair para qualquer um dos lados, Boukli garantiu a vitória, com novo waza-ari, aos 1.26 (5.26 no total do combate).

Até chegar à final, a judoca portuguesa tinha vencido a austríaca Katharina Tanzer (27.ª), a espanhola Laura Martinez Abelenda (12.ª) e a eslovena Marusa Stangar (17.ª).