Catarina Costa foi pela terceira vez vice-campeã europeia, depois de também ter estado em duas finais com Boukli, em 2022 e 2023, além de ainda ter um bronze na competição continental, alcançado em Zagreb, em 2024.

No combate com Boukli, Catarina Costa chegou ao ‘golden score’, fase do combate após empate nos quatro minutos regulamentares, e perdeu ao sofrer um terceiro castigo (shido), ditando a sua desclassificação (hansoku make).